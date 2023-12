Pin Up Mobil Uygulamasıdı

6 SHARES Share Tweet Share Share

Pin Up Mobil Uygulamasıdır

Azərbaycanda Rəsmi Sayt

Oyunçunun, bu səhifə və ya rəsmi veb sayt -up. casino olsun, etibarlı bir mənbədən kazinodan bir sənəd yükləməsi halında qorxacaq bir şey yoxdur. Artıq one dəqiqədən sonra, yuxarıdakı təlimatlara uyğun olaraq yükləməyə və quraşdırmağa başlayırsa, Pin Up mobil tətbiqi oyunçu cihazında işə salına bilər. Smartfonlarından lisenziyalı keyfiyyətli onlayn kazino da oynaya bilərlər, ancaq biraz fərqli bir şəkildə.

Klubun müsbət cəhətləri oyunların müxtəlifliyi, idman mərc oyunlarının mövcudluğu, yüksək keyfiyyətli dəstək və sərfəli bonus sistemidir. Daimi müştərilərə sadiqlik və tez-tez fərdi bonuslar da qeyd oluna bilər. Oyunçular oyunlara və idman tədbirlərinə mərc etməyə olanak verən sadə qeydiyyat prosesinə diqqət yetirməlidirlər.

Android Ve Ios Için Pin Upward Uygulamasını Yükleme Bonusları

Android məsələsində istifadəçinin Pin number Up Casino yukle lazım idisə, iOS məsələsində prosesi çox asanlaşdıran və sürətləndirən bir şey yükləməyə ehtiyac yoxdur. Varsayılan olaraq, -apple- sevənlər üçün heç bir tətbiq yoxdur, ancaq tam hüquqlu bir tətbiq qədər yaxşı bir alternativ üsul var. Saytın mobil telefonun ekranında bir kliklə başlaya bilən mobil versiyasından danışırıq. İOS əməliyyat sisteminin təhlükəsizliyinə baxmayaraq, hər kəs Pin-up Casino Azerbaycan-da problemsiz oynaya bilər. Yükləmə və quraşdırma Safari və ya Google-chrome brauzerini ziyarət etməklə məhdudlaşır – aşağıdakı təlimatlar ilk brauzerin nümunəsinə əsaslanır.

Bundan sonra oyunçunun bonusu necə geri qazanacağını öyrənməsi kifayətdir ki, onu sakitcə oynamağa başlasın və qələbəni gözləsin. Promosyon kodlarına əlavə olaraq, müntəzəm olaraq müxtəlif rəsmlər təşkil edir. Hər bir promosyon unikal mükafat təklif edir və bu əlavə bonus əldə etmək üçün başqa bir fürsətdir. Ən əsası, vaxtında iştirak etmək və hərəkətin iştirakçıdan nə tələb etdiyini aydın şəkildə başa düşməkdir https://pin-up-azerbaycan24.com.

Pin Up Rəsmi Veb-saytı – Imkanların Icmalı

Siz Pin Up bukmeker kontoruna yeni hesabın Pin-Up-da qeydiyyatını tamamladıqdan dərhal sonra daxil landa bilərsiniz. Bunu etmək üçün səhifənin yuxarı sağ küncündə müvafiq düyməni sıxın. Sonra, müştəridən hesabla əlaqəli telefon nömrəsini daxil etməsi tələb olunacaq. Xüsusi bir sahəyə daxil edilməli olan bir təsdiq kodu alacaq. Eynilə, siz PIN-UP-un mobil versiyasından, həmçinin iOS və Android üçün tətbiqlərindən istifadə edərək şəxsi hesabınıza daxil landa bilərsiniz. Yaşıl və qırmızı elementləri ilə açıq rənglərdə hazırlanmışdır.

Pin-Up-də müştəri profili yaratmaq üçün Azərbaycan kodu ilə mobil telefon nömrəsini daxil etməlisiniz.

Düzdür, bukmeker kontoru yalnız pullu rejimdə mövcuddur və demo versiyası yoxdur

Canlı kateqoriyadan olan oyunların tam siyahısı bir bölmədə yerləşdirilib.

Bütün kazino bonusları oyunçuların şəxsi hesabında mövcuddur.

Dəstək, yaranan problemləri həll etmək üçün bütün səyləri göstərərək, bütün məsələlər üzrə operativ və bacarıqlı şəkildə məsləhətlər verir.

Rəylərini şərh edənlərin 10% -i ən çox oyun müxtəlifliyini bəyəndiklərini bildirdilər. Qalan 5% -i turnirlərdə, lotereyalarda və lotereyalarda böyük mükafat hovuzlarına diqqət yetirirlər. Oyun klubu 2016-cı ildən işləyir, lakin artıq azərkeş ordusunu qazanmışdır. Əyləncələrə daxil olma Kürasao lisenziyası əsasında həyata keçirilir.

Pul Qoyuluşları:

Cavablara əsasən, müxtəlif ödəniş alətləri vasitəsilə pul çıxarmaq perspektivlərini də qiymətləndirə bilərsiniz. Qumarbazlar 100 AZN-lik gözəl qarşılanma bonusundan danışırlar. Bu bonusu bukmeker kontorunda depozit hesabını doldurmuş yeni istifadəçilər Pin Up casino arizona ala bilərlər. Qumarbazların şərhlərində Android və ya iOS smartfonlarına yükləmək asan olan Pin Up online casino azerbaycan tətbiqi haqqında müsbət hekayələr görə bilərsiniz.

Yəni tətbiqi yükləyib quraşdırmaq, sonra daxil olmaq və şəxsi hesabınızda bonuslar olan bölmədə mükafatı tapmaq kifayətdir. Əgər mərc şərtləri oyunçuya uyğundursa, o zaman hədiyyəni sakitcə aktivləşdirir və ondan istifadə etməyə başlayır. Həqiqi oyunçuların rəylərinə inanırsınızsa, onlar proqramdan fəal istifadə edirlər və işindən zövq alırlar https://pin-up-azerbaycan24.com/aviator/.

Cep Telefonları Için Pin Number Up Kumarhanesinin Indirilen Sürümlerinin Özellikleri

Futbol mərc xətti üçün pinup -i seçdim, bukmeyker kontoru layiqincə işləyir, xatırlayıram ki, bəzən şərtlər daha pis idi. İndi hər şey mükəmməl işləyir, həyatı sevirəm, başqa bölmələrə də qoysam da, adətən orada qalıram Hadisələr haqqında məlumat düzgün göstərilir, əmsallar böyük olmayacaq, lakin burada uduşların hesaba köçürüləcəyinə əmin landa bilərsiniz. Mən mərc nöqtəsində pin upwards qoyuram, orda xoşuma gəlir, hər şey çox yaxşı təşkil olunub, kontingent adekvatdır, operatorlar öz işlərini 100% yerinə yetirirlər.

Davamlı olaraq eyni ödəniş sistemindən istifadə etmək, həmçinin onun vasitəsilə hesabdan pul çıxarmaq tövsiyə olunur.

Pin Up Bonusu depozitlə birlikdə oyunçu transferi təsdiqləyən kimi köçürüləcəkdir.

PinUp-un mobil versiyasını quraşdırmaq üçün 5 saniyə kifayət edəcəkdir.

Keyfiyyətli qrafikadan istifadə edilməsi və slotların əla nəticəsi hətta ən tələbkar gembleri razı salır.

Pin-Up böyük oyun seçimi tapdığım və yaxşı oyun təcrübəsi olan kazinodur. Onların slotları və kart oyunları ilk dəqiqələrdən valehedici olur. Qrafikanın keyfiyyətini və oyunun hamarlığını yüksək qiymətləndirdim.

Pin Up Casino-da Qeydiyyat

Məşhur Pin-Up casino 2006-cı ildə yaradılıb və 2016-cı ildə Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıb. Şirkətin işi milli orqanlar və beynəlxalq tənzimləyici Curacao tərəfindən lisenziyalaşdırılıb. Bu kazino istifadəçilərə geniş çeşiddə oyunlar, peşəkar dəstək və əlverişli əməkdaşlıq şərtləri təklif edir. Dünyanın aparıcı istehsalçılarının yüksək tariflərə malik minlərlə parlaq oyunları müntəzəm olaraq oyunçulara yaxşı ödənişlər gətirir. Həmçinin, Pin-Up casino geniş bonuslar sistemini təmin edir.

Daha arizona reytinqli liqalar üçün daha təvazökar əmsallar təyin olunur (marja 5-8%).

Uduş Pin Upwards casino online saytında tam mərc edilən kimi istifadəçi öz pulunu alacaq və mövcud üsullardan birini istifadə edərək dəyişdirə biləcək.

Pinup az sürətli pul çıxarmaq bir eil? və ya elektron cüzdana edilə bilər.

Azərbaycanlılar arasında ən populyarları Roulette Reside, Ultimate Texas Hold’Em-dir.

Qeydiyyat prosedurundan keçmiş və kazinoda şəxsi hesab açmış ziyarətçilər oyun saytının istənilən funksiyalarına giriş əldə edirlər. İlk depoziti doldurarkən oyunçular istənilən slot maşınlarını, ruletləri və hətta real pul üçün canlı dilerlərlə canlı oyunları seçə biləcəklər. Şəxsi hesabınıza daxil olmaqla, qonaq istədiyi ödəniş üsulunu seçə və müvafiq rekvizitləri doldura biləcək. Oyunçular deyirlər ki, pul dərhal Pinup online hesaba daxil olur, qumarbazların bu onlayn kazinodan pul çıxarmaqda heç bir problemi yoxdur.

Pin Up Qeydiyyatı

İstərdim ki, digər oyunçularla ünsiyyət qurmaq üçün daha çox imkanlar olsun. Pin-Up keyfiyyətli oyun təcrübəsi təklif edən kazinodur. Mən burada çoxlu maraqlı slotlar tapdım və bəxtimi sınamaq fürsətim oldu. Onların bonusları və promosyonları weil oyuna əlavə intriqa əlavə etdi.

Mərc oyunu müəssisəsinin müdiriyyəti daxil olmaq şifrəsini pulsuz bərpa edir.

Bu, daha çox klub rəhbərliyinin nüfuzlu provayderlərlə əməkdaşlığı ilə bağlıdır.

Məsələn, pullar elektron pul qabına 2-3 saat ərzində, bank kartlarına 2 – 3 günə daxil olurlar. [newline]Tranzaksiyanın uzun dövriyyə müddəti bank təşkilatı tərəfindən əlavə yoxlama ilə izah edilir.

İdarəçi daima əlaqə saxlayır, buna görə hər hansı bir çətinlik yaranarsa, heç kimin kömək edə bilməyəcəyindən narahat olmayın. Bir PC-də oynamaq rahatlıqdır, amma günün istənilən vaxtında sizinlə olan smartfondur. İndi demək olar ki, bütün əməliyyatlar mobil telefondan istifadə etməklə həyata keçirilir. Mobil tətbiqetməni cihazınıza qura və rahat olduqda makaranı fırlada bilərsiniz. Mobil versiya yalnız əsas saytın miniatür nüsxəsidir, buna görə istifadəçi bu sistemi başa düşməkdə çətinlik çəkməyəcəkdir. Smartfon versiyasını istənilən vaxt veb saytımızda yükləyə bilərsiniz.

Pin Up Aviator Oyunu

Ayrıca, bəzən müəyyən problemlər ortaya çıxır və istifadəçi bir həll tapa bilmir. Ən çox görülən problem, vəsait çıxarmaq və ya reward almaq deyil. Hər hansı bir saytın sistemində bir proqram uğursuzluğu baş verəcəkdir. Buna görə hər hansı bir platformada bunu izləyən bir insan var.

Ayarları əvvəlcədən etməsəniz, quraşdırma faylını işə saldığınız zaman istifadəçidən naməlum mənbələrdən faylları quraşdırmaq üçün icazə istənəcəkdir.

Qazancın artırılma şansını əldən buraxmamaq üçün oyun klublarından göndərmələrə təmənnasız abunənin rəsmiləşdirilməsi tövsiyyə edilir.

Kazinoda qeydiyyat tez və sadədir, sadəcə bir neçə zəruri addımdan ibarətdir.

Hədiyyəni aktivləşdirməzdən əvvəl mərc oynamağın qaydaları və xüsusiyyətləri ilə tanış olmalısınız. Bonus vəsaitləri üçün alınan uduşları geri götürməzdən əvvəl rəsmi web saytında ətraflı təsvir olunan mərc şərtlərini yerinə yetirməlisiniz. Depozitlər, pulsuz mərclər, idman bonusları, promosyon kodları, kuponlar və müxtəlif promosyonlar yoxdur.

Onlayn Kazino Pin-up Haqqında Rəylər

Kazinonun təklif etdiyi bonuslar udmaq şansınızı artırmağa imkan verir. Bununla belə, ümid edirəm ki, onlar loyallıq proqramında daha çox müxtəlifliyə və VIP oyunçular üçün imkanlara malik olacaqlar. Ümumiyyətlə, Pin-Up keyfiyyətli onlayn kazino axtaranlar üçün yaxşı seçimdir. Onların keyfiyyətli oyunları, həssas dəstəyi və istifadəçi dostu interfeysi var. Mən burada çox sevdiyim slot tapdım və müxtəlif cihazlarda oynamaq imkanım var.

Və sonra televiziyada və İnternetdə yayımlanan verilişləri, hətta tədbir yüksək səviyyədə olsa belə, tapmaq çox çətin oldu.

İlk geri çəkilmə zamanı administrasiya oyunçunun profilini diqqətlə yoxlamağa başlayır.

Müntəzəm olaraq yeni təkliflərlə yenilənən zəngin bonus proqramından 15%-in xoşuna gəlir.

Onların bonusları və promosyonları oyunu daha weil maraqlı edir.

Qeydiyyat prosedurundan keçmiş və kazinoda şəxsi hesab açmış ziyarətçilər oyun saytının istənilən funksiyalarına giriş əldə edirlər.

Odur ki, oyun prosesinə məsuliyyətli yanaşma depozitə sabit pul kapitalının daxil olmasını təmin edir.

Gec və ahora tez, hər bir qumarbaz mobil proqramda pul çıxarmalı olacaq və xoşbəxtlikdən bununla bağlı heç bir problem yoxdur. Pin Up saytında olduğu kimi tam olaraq daxil olub şəxsi hesabınıza daxil olmalısınız. Oyunçu bütün sahələri doldurduqdan sonra onu etibarlı şəkildə göndərə və pul köçürməsi üçün ərizənin işlənməsini gözləyə bilər. Pin Up kazino mobil versiyasının çıxış baxımından üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onun rahat interfeysi var və siz hər şeyi çox daha sürətli doldura bilərsiniz.

Qeydiyyat Prosedurundan Necə Keçmək Olar?

Pin Up kazinosu mərc oyunu müəssisəsi Kürasao lisenziyasının əsasında işləyir, odur ki, beynəlxalq gemblinq qaydalarına riayət edir. Virtual meydançanın müştərisi olmaq və çoxmilyonluq cek-pot uğrunda mübarizədə öz uğurunu sınaqdan keçirmək üçün yetkinlik yaşına çatmış istifadəçi olmaq yetərlidir. Qeyd etmək zəruridir ki, administrasiya əvvəlcədən bilərəkdən yanlış məlumatlar verməklə dəstək xidmətini aldatmağa cəhd etməyi tövsiyyə etmir.

Bununla belə, adi oyunçular üçün daha çox müntəzəm promosyonlar görmək istərdim.

Azərbaycanlı qumarbazlar üçün müxtəlif idman yarışlarına mərclər də mövcuddur.

Hansı blok qarşısını alma üsulunu seçdiyinizi düşündüyünüzdən əmin olun.

Ən yaxşı kazinolardan biri hesab olunuruq, çünki ən yaxşı inkişaf etdiricilərdən ən yaxşı oyunları təklif edirik.

Sonuncular əksər canlı hadisələr üçün saxlanılan qrafik uyğunluq mərkəzi ilə əvəz olunur. Pin-Up-də müştəri profili yaratmaq üçün Azərbaycan kodu ilə mobil telefon nömrəsini daxil etməlisiniz. Növbəti addım müştərinin e-poçt ünvanını təyin etməkdir.

Windows Versiyasını Necə Yükləmək Olar?

Kiçik bazarlarda mərc oynamağı nəzərdə tutan bir strategiya ilə oynayırsınızsa, Pin Up az sizə uyğun gəlməyəcək. Yalnız ən ümumi statistik məlumatlar verilir və davam edən hadisələrin qrafik təsviri xüsusilə mənalı deyil. Bütün müsbət cəhətləri ilə Pin-Up casino LIVE rejimi ən yaxşı formatda deyil. Müasir bahisçilərin istifadə etdiyi bir çox faydalı seçimlər əskikdir. Geniş müştəri auditoriyasını cəlb etmək üçün gənc mərc resursu çoxsaylı promosyonlar və xüsusi təkliflərlə müxtəlif added bonus siyasəti təklif edir.

Mənim üçün pin-up kazino eSports bahisləri üçün ən yaxşı bukmeyker şirkətlərindən biridir. Bu yaxınlarda maraqlı bir xüsusiyyət tapdım – multiview. Ümumiyyətlə, bir anda ekrana bir neçə hadisə əlavə edə və onlara nəzarət edə bilərsiniz. Oyunların cədvəlinə və onların nəticələrinə baxa bilərsiniz. Pin-up oyunu-in saytda neçə axın olması məni heyran etdi. Hesabınızda pulunuz olmasa belə onlara baxa bilsəniz yaxşı olar.

Yeni Kriptovalyuta Kazinolarını Skan Etmək Üçün Sadə Məsləhətlər

Ümumiyyətlə, Pin-Up hər kəsin özü üçün nəsə tapacağı etibarlı və maraqlı kazinodur. Mən uzun müddətdir ki, belə müxtəlif reklam təklifləri görməmişdim. Qumarbazlar və mərc edənlər üçün sərfəli promosyonlar var. Üstəlik, bonusların mərc edilməsi şərtləri olduqca sadədir. Pinup az idman tədbirlərinin böyük bir seçimini bəyənir, hətta Woman futbolu, netbol, ​​atışma, 3×3 basketbol kimi nadir idman növlərinə mərclər var. Esports ayrıca bölməyə köçürülüb, bütün populyar oyunlar üçün proqnozlar vermək mümkündür.

Cihazda çoxlu pul yığa bilən oyunçunun modelini və ləqəbini göstərən xüsusi reytinq var.

Kazinonun qanuni fəaliyyətini təsdiqləyən Curacao master lisenziyası var.

Qeydiyyatdan keçərkən oyunçu oyun hesabının bağlı olduğu mobil nömrəni və ya e-poçt ünvanını göstərməlidir.

Ümumiyyətlə, Pin-Up onlayn kazinoda oynamaq üçün xoş bir yerdir. Pin-Up oyunları müxtəlifliyi ilə məni xoş təəccübləndirən bir kazinodur. Mən bütün sevimli slotlarımı burada tapdım və istənilən vaxt oynamaqdan həzz ala bilərəm. Mən əlavə həyəcan əlavə etmək üçün daha çox turnir və yarışlar görmək istərdim. Ümumiyyətlə, Pin-Up istirahət və əyləncə üçün əla yerdir.

Nəyi Seçmək Lazımdır: Saytın Mobil Versiyası Və Ahora Bir Tətbiq?

6 sadə addım, qumar həvəskarını qarşılama təklifindən yararlana biləcəyi şəxsi hesabına aparacaq. 700 manat və two hundred and fifty pulsuz fırlanma — bunların hamısını Pin-up Casino yukle və istənilən rahat məbləği balansa qoymaqla əldə etmək olar. Mükafatı toplamaq üçün şəxsi hesabınızda “Kassa” düyməsini basmalı, sonra depozit üçün üstünlük verilən sistemi seçməlisiniz : hər hansı birini istifadə edə bilərsiniz. İlk saat ərzində istənilən məbləğ 120%, daha sonra 100% artırılacaqdır. Pin Upwards Bonusu depozitlə birlikdə oyunçu transferi təsdiqləyən kimi köçürüləcəkdir. İndi istifadəçi daha da sərfəli oynaya biləcək, çünki əlində ən çox sevdiyi oyunlarda istifadə edilə bilən daha çox pul va.

Qeydiyyat formasını doldurduqdan sonra oyun hesabına tam giriş əldə etmək üçün mərc edən şəxs identifikasiya prosesindən keçməlidir.

Hər bir istifadəçi hesabdan çıxarmaq üçün lazım olan məbləği seçmək hüququna malikdir.

Pulsuz kazino proqramı klassik slot maşınlarına əlavə olaraq, bukmeker rejimini də ehtiva edir.

Azərbaycanlılar arasında ən populyarları Roulette Reside, Ultimate Texas Hold’Em-dir. Canlı kateqoriyadan olan oyunların tam siyahısı bir bölmədə yerləşdirilib. Canlı oyunları oynamaq üçün onları yükləməyə ehtiyac yoxdur, bütün proses onlayndır. Belə oyunların yeganə xüsusiyyəti onlarda olan hərəkətlərin yalnız real pul üçün olmasıdır. Pin Up şirkəti çoxşaxəli fəaliyyətlə məşğuldur, adi onlayn oyunlarla yanaşı, ziyarətçilər idmana mərc etmək imkanı əldə edirlər. Azərbaycanlı qumarbazlar üçün müxtəlif idman yarışlarına mərclər də mövcuddur.

Ən Yaxşı Slot Machine Maşınları

Hər zaman kömək etməyə hazır olan mehriban dəstək komandasını yüksək qiymətləndirdim. Ümumiyyətlə, Pin-Up onlayn qumar həvəskarları üçün layiqli seçimdir. Pin-Up xoş atmosferə və müxtəlif oyunlara malik kazinodur. Onların bonusları və promosyonları da oynamaq üçün əlavə imkanlar yaradır. Ümumiyyətlə, Pin-Up onlayn oyunçu üçün yaxşı seçimdir və mən onu etibarlı kazino axtaran hər kəsə tövsiyə edərdim. Pin-Up, istifadəçi dostu interfeysi və maraqlı oyun seçimi təklif edən kazinodur.

Bukmeker şirkəti müştəriləri davamlı olaraq səxavətli bahis dərəcələri və ənənəvi və hipersportla çox sayda tədbirlə sevindirir.

Ümumiyyətlə, one thousand AZN-ə qədər hesaba daxil olmaq və eyni zamanda Pin Up kazino demək olar ki, heç nə etməmək üçün bir çox variant va.

Bu, qəza əyləncəsinə aiddir və onun mahiyyəti təyyarənin hündürlüyünü proqnozlaşdırmaqdır.

Pul köçürmələrinə gəldikdə, oyunçular üçün sabit ödəniş sistemləri təklif olunur ki, bunların köməyi ilə tez və əlavə komissiyalar olmadan depozitlər yatırmaq mümkündür.

Pinup on-line xüsusi diqqət çəkən məqamı kazinonun öz bukmeker kontoru idi.

Onların çeşidində daha çox yeniliklər və eksklüziv oyunlar görmək istərdim. Ümumiyyətlə, Pin-Up onlayn oynamaq üçün layiqli yerdir. Pin-Up maraqlı üsluba və müxtəlif oyunlara malik kazinodur. Mən onların slotlarını və stolüstü oyunlarını oynamaqdan həzz alıram və onların promosyonlarını və bonuslarını yüksək qiymətləndirirəm. Pul yatırmaq və çıxarmaq üçün daha çox alternativ yollar təklif etsələr çox yaxşı olardı.

Texniki Dəstək

📌 Bəli, tərtibatçılar mobil qurğular üçün resursun uyğunlaşdırılmış versiyasını yaratmağın qayğısına qaldılar. Portala smartfon və ya planşetdən daxil olsanız, Pin Up mobil avtomatik olaraq açılacaq. IOS və Android mobil əməliyyat sistemləri üçün xüsusi Pin-Up casino proqramları da hazırlanıb. ❓ Mobil cihazlara proqramları haradan və necə yükləmək olar? 📌 iOS üçün Pin-Up proqramını App Shop vasitəsilə yükləyə bilərsiniz.

Rulet müəyyən strategiya və yüksək gəlirli oyun prosesini sevən hər kəsə müraciət edəcək.

Hazırda yeni başlayanlar minimum 50 AZN əmanəti doldurduqda 100% 1000 AZN + 250 pulsuz spin əldə edirlər.

Stolüstü oyunların bir çoxu real dilerin rəhbərliyi altında mövcuddur.

Fakt budur ki, onlayn kazino hər bir istifadəçini diqqətlə yoxlayır.

Kazinonun təklif etdiyi bonuslar udmaq şansınızı artırmağa imkan verir.

Uğurlu olsanız, cekpotun 50% və ya 100% -ni alacaqsınız. Bəzi istifadəçilər səhvən onlayn platformanın təkbaşına işləməsi səbəbindən texniki dəstəyə ehtiyac duymadıqlarına inanırlar. Saytların işini başa düşən hər kəs bu cür mülahizələrin səhv olduğunu təsdiq edəcəkdir.